Mersin'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince fuhuş yapan ve fuhuş için yer temin ettiği iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda kentteki 13 adrese düzenlenen operasyonda, biri 18 yaşından küçük 14 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, ruhsatsız tabanca, şarjör, silaha ait fişeklerle 11 cep telefonu ve 6 taşınabilir bellek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Operasyon kapsamında ayrıca İstanbul, Aydın, Adana, Şırnak, Kütahya, Karaman, Mardin, Niğde, Batman, Konya, Siirt, Samsun, Malatya ve Kayseri'de yaşayan 31 yabancı uyruklu kadınla 108 kişinin ifadesine başvuruldu. Yabancı uyruklu kadınlardan 13'ü sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.