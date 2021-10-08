Mersin'de damperi açık kalan kamyon köprüye çarptı - Haberler
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Mersin'de damperi açık kalan kamyon köprüye çarptı

AA / Ahmet Can Erdogan - Haberler | Güncel
Mersin'de damperi açık kalan kamyon köprüye çarptı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, damperi açık kalan kamyon köprüye çarptı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, damperi açık kalan kamyon köprüye çarptı.

Sait Polat Bulvarı'nda Mersin- Adana istikametine seyir halinde olan B.D. idaresindeki 80 FJ 989 plakalı kamyonun açık kalan damperi güzergahtaki köprüye çarptı.

Çarpma sonucu damper kamyondan koparken, sürücü üst geçidi geçtikten bir süre sonra aracı durdurabildi.

Kaza yerine gelen polis ekipleri, ulaşımı tek şeritten kontrollü şekilde sağladı.

Yaralananın olmadığı kaza sonucu üst geçitte oluşan hasarla ilgili inceleme başlatıldı.

Mersin'de damperi açık kalan kamyon köprüye çarptı

Mersin'de damperi açık kalan kamyon köprüye çarptı

Mersin'de damperi açık kalan kamyon köprüye çarptı

Mersin'de damperi açık kalan kamyon köprüye çarptı

AA / Ahmet Can Erdogan - Son Dakika Haberleri
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