Mersin'de 200 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
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Mersin'de 200 litre sahte içki ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mersin'de 200 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde şişelenmiş halde 200 litre sahte içki ele geçirildi.

MERSİN (İHA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde şişelenmiş halde 200 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde sahte içki üretimi yapıldığı tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada satışa hazır halde şişelenmiş 200 litre alkollü içki ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MERSİN

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