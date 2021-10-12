Merkez Köylerimizi Ziyaret Ettik - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Merkez Köylerimizi Ziyaret Ettik

Habermetre - Haberler | Toplum
Merkez Köylerimizi Ziyaret Ettik

Her fırsatta köy sakinleri ile bir araya gelerek taleplerini dinlemeye ve ihtiyaçları yerinde tespit etmeye devam eden Vali İlhami AKTAŞ, Çanakkale merkez ilçe köy ziyaretleri kapsamında Karapınar Köyü ile Çömlekler Mahallesi, Salihler Köyü ile Kayışlar Mahallesi, Ovacık Köyü, Denizgöründü Köyü...

ÇANAKKALE (Habermetre) - Her fırsatta köy sakinleri ile bir araya gelerek taleplerini dinlemeye ve ihtiyaçları yerinde tespit etmeye devam eden Vali İlhami AKTAŞ, Çanakkale merkez ilçe köy ziyaretleri kapsamında Karapınar Köyü ile Çömlekler Mahallesi, Salihler Köyü ile Kayışlar Mahallesi, Ovacık Köyü, Denizgöründü Köyü ile Gürecik Mahallesi, Kızılcaören Köyü ile Çanakalan Mahallesi ve Taşlıtarla Köylerini ziyaret etti.

İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Celil SEZGİN'in de bulunduğu ziyaretlerde Vali İlhami AKTAŞ, Karapınar Köyü ve Çömlekler Mahallesi Muhtarı Mehmet ACAR, Salihler Köyü ve Kayışlar Mahallesi Muhtarı Lütfü ÖZÇELİK, Ovacık Köyü Muhtarı Çoşkun CENGİZHAN, Denizgöründü Köyü ve Güreci Mahallesi Muhtarı Hüseyin ÇELİK, Kızılcaören Köyü ve Çanakalan Mahalle Muhtarı İksan ABLAK ve Taşlıtarla Köyü Muhtarı Selahattin KOCAMAN ile bir araya geldi.

Köylerin sorunları, ihtiyaçları, yapılan hizmetler ve faaliyetler hakkında muhtarlardan bilgi alan Vali İlhami AKTAŞ, çeşitli konularda vatandaşların istek ve sorunlarını dinledi.

Vatandaşlar Vali İlhami AKTAŞ'ın ziyaretinden memnuniyet duyduklarını dile getirerek, halkın sorunlarını yerinde dinlediği ve çözüme kavuşturduğu için Vali İlhami AKTAŞ'a teşekkür ettiler.

İletilen taleplerin imkanlar dahilinde çözüme kavuşturulacağını ifade eden Vali İlhami AKTAŞ, misafirperverliklerinden dolayı muhtarlara ve köy sakinlerine teşekkür etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Binali Yıldırım Oğuzhan Asiltürk Temel Karamollaoğlu
Magazin Işıl Sergen Düm Tek Tek Okan Bayülgen Tamer Karadağlı
Spor Burak Yılmaz Sergio Perez Ferdi Kadıoğlu Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Merkez Köylerimizi Ziyaret Ettik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 17:33:17. #1.17#