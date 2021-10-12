Merkez Köylerimizi Ziyaret Ettik

ÇANAKKALE (Habermetre) - Her fırsatta köy sakinleri ile bir araya gelerek taleplerini dinlemeye ve ihtiyaçları yerinde tespit etmeye devam eden Vali İlhami AKTAŞ, Çanakkale merkez ilçe köy ziyaretleri kapsamında Karapınar Köyü ile Çömlekler Mahallesi, Salihler Köyü ile Kayışlar Mahallesi, Ovacık Köyü, Denizgöründü Köyü ile Gürecik Mahallesi, Kızılcaören Köyü ile Çanakalan Mahallesi ve Taşlıtarla Köylerini ziyaret etti.

İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Celil SEZGİN'in de bulunduğu ziyaretlerde Vali İlhami AKTAŞ, Karapınar Köyü ve Çömlekler Mahallesi Muhtarı Mehmet ACAR, Salihler Köyü ve Kayışlar Mahallesi Muhtarı Lütfü ÖZÇELİK, Ovacık Köyü Muhtarı Çoşkun CENGİZHAN, Denizgöründü Köyü ve Güreci Mahallesi Muhtarı Hüseyin ÇELİK, Kızılcaören Köyü ve Çanakalan Mahalle Muhtarı İksan ABLAK ve Taşlıtarla Köyü Muhtarı Selahattin KOCAMAN ile bir araya geldi.

Köylerin sorunları, ihtiyaçları, yapılan hizmetler ve faaliyetler hakkında muhtarlardan bilgi alan Vali İlhami AKTAŞ, çeşitli konularda vatandaşların istek ve sorunlarını dinledi.

Vatandaşlar Vali İlhami AKTAŞ'ın ziyaretinden memnuniyet duyduklarını dile getirerek, halkın sorunlarını yerinde dinlediği ve çözüme kavuşturduğu için Vali İlhami AKTAŞ'a teşekkür ettiler.

İletilen taleplerin imkanlar dahilinde çözüme kavuşturulacağını ifade eden Vali İlhami AKTAŞ, misafirperverliklerinden dolayı muhtarlara ve köy sakinlerine teşekkür etti.

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