Merhum Cemal Şahan vefatının 3. yılında mezarı başında anıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Merhum Cemal Şahan vefatının 3. yılında mezarı başında anıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Merhum Cemal Şahan vefatının 3. yılında mezarı başında anıldı

Kartal Belediyesi'nde Park ve Bahçeler Müdürü olarak görev yaparken 12 Ekim 2018 günü geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden merhum Cemal Şahan vefatının 3. yıldönümünde mezarı başında anıldı.

KARTAL, İSTANBUL (İHA) - Kartal Belediyesi'nde Park ve Bahçeler Müdürü olarak görev yaparken 12 Ekim 2018 günü geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden merhum Cemal Şahan vefatının 3. yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Başkan Yardımcıları Ali Apaydın, Cengiz Türkmen ve Adem Uçar, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah'ın yanı sıra ailesi, sevenleri ve mesai arkadaşları katıldı.

Anma töreninden önce merhum Cemal Şahan'ın hayatının kısa bir özeti okundu. Törende daha sonra Cemal Şahan'ın eşi Perihan İspekter Şahan, merhum eşinin yaptıklarıyla, çalışkanlığıyla ve dürüstlüğüyle, başarıyla anılmasının bir insan için en güzel duygu olduğunu belirterek, ailece gurur duyduklarını söyledi. Eşinin geride bıraktığı çok güzel dostlukları olduğunu ve Cemal Şahan'ı anlatan en güzel cümlenin, -samimi ve içten sevmek- olduğunu ifade etti. Perihan İspekter Şahan, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Kartal Belediyesi çalışanlarına her yıl gösterdikleri duyarlılık ve vefakarlık için teşekkür etti.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Apaydın, mesai arkadaşı merhum Cemal Şahan ile yaşadığı anılardan ve Şahan'ın kişiliğinden bahsetti. Apaydın, Cemal Şahan'ın içi sevgi dolu harika bir insan olduğunu belirterek onu tanımaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Cemal Şahan'ın ismiyle ve karakteriyle yaşayan, sevecen bir insan olduğunu belirten Apaydın, onu özlemle andığını söyledi. Kartal Spor'da birlikte görev yaptıklarını ifade ederek, kendisini rahmetle andığını belirtti.

Törende daha sonra emekli müezzin Vedat Özbaş tarafından dualar okudu ve anma törenine katılan herkese lokum ikram edildi. - İSTANBUL

Merhum Cemal Şahan vefatının 3. yılında mezarı başında anıldı

Merhum Cemal Şahan vefatının 3. yılında mezarı başında anıldı

Merhum Cemal Şahan vefatının 3. yılında mezarı başında anıldı

Merhum Cemal Şahan vefatının 3. yılında mezarı başında anıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Meral Akşener Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Edis Tarkan Nihal Yalçın Okan Bayülgen
Spor Mesut Özil Caner Erkin Lewis Hamilton Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Merhum Cemal Şahan vefatının 3. yılında mezarı başında anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 09:58:24. #1.17#