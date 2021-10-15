Meram'da çöp konteynerleri değiştiriliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meram'da çöp konteynerleri değiştiriliyor

Bültenler - Haberler | Güncel
Meram'da çöp konteynerleri değiştiriliyor

Meram Belediyesi, daha temiz, daha modern ve daha sağlıklı bir Meram için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Meram Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, çürümüş, kırılmış, oksitlenmiş ve koku yaymasının önüne geçilemeyen çöp konteynerleri ve kovalarını, Geri Dönüşüm malzemelerinden imal edilen, dezenfekte edilmesi çok daha kolay ve estetik yeni konteynerlerle değiştiriyor. Belediye bu çerçevede ilçe genelinde bulunan çürümüş, kırılmış, oksitlenmiş ve koku yaymasının önüne geçilemeyen çöp konteynerleri ve kovalarını yenileriyle değiştirmeye başladı. Geri dönüşüm malzemelerinden imal edilen yeni konteynerler eskilerine nazaran çok daha estetik ve çok daha kolay dezenfekte edilebiliyor.

"KONTEYNERLER HEPİMİZİN. KORUMAKTA HEPİMİZİN GÖREVİ"

Meram Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, çevre ve insan sağlığını doğrudan etki eden çöp konteynerleri noktasında Meram genelinde maksimum düzeyde hassasiyet gösterildiği belirtilerek, "Yaşam odaklı ve etkin bir temizlik hizmeti verebilmek adına ekiplerimiz faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede cadde ve sokakların temizliği için ekiplerimiz durmaksızın sahadalar. Şehir yaşamının en temel parçalarından biri haline gelen çöp kovaları ve çöp konteynerlerinin sağlıklı bir şekilde hizmet vermesi, gerek insan gerekse çevre sağlığının olmazsa olmaz kuralıdır. Bu nedenle konteyner ve kovaların sürekli olarak takibini yapıyoruz. Bu çerçevede son olarak ilçe genelinde bulunan çürümüş, kırılmış, oksitlenmiş ve koku yaymasının önüne geçilemeyen çöp konteynerleri ve kovaları ekiplerimiz tarafından yenileriyle değiştirmeye başlandı. Geri dönüşüm malzemelerinden imal edilen bu yeni konteynerler eskilerine nazaran çok daha estetik ve çok daha kolay dezenfekte edilebiliyor. Bunların konulması kadar korunması da çok önemlidir. Geri dönüşüm malzemelerinden imal edilmelerinden dolayı bu noktada vatandaşlarımızdan özel hassasiyet bekliyoruz. Yanıcı maddelerin bu konteynerlerin yerine kül kovalarına konulması önemli bir zararın önüne geçecektir. İlçemizin temiz olması ve temiz kalmasının, bunun için kullanılan malzemelerin korunmasının bizlerin sorumluluğu olduğu kadar 350 bin Meramlının da tavrına bağlı olduğu ve duyarlılıkların bu bilinçle şekillenmesi gerektiği unutulmamalıdır" görüşlerine yer verildi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
Son dakika gündem: Çorlu'da, 'çekçek' ile atık toplayan yabancılara operasyon: 112 gözaltı

Son dakika gündem: Çorlu'da, 'çekçek' ile atık toplayan yabancılara operasyon: 112 gözaltı

 Kızgın ineğin attığı tekme, kendisine aşı yapan veterinerin çenesini kırdı

Kızgın ineğin attığı tekme, kendisine aşı yapan veterinerin çenesini kırdı

 Son dakika: Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Son dakika: Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Namaz Vakitleri
Magazin
Spor Hava Durumu Şenol Güneş Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Kadir Topbaş Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Meram'da çöp konteynerleri değiştiriliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 14:51:46. #1.13#