Meme kanseri farkındalık ayında erken tanının önemine dikkat çekildi

Meme kanseri dünyada ve ülkemizde, kadınlarda en sık rastlanılan kanser türleri arasında yer alıyor. Her 8 kadından biri hayatının bir döneminde bu hastalıkla karşı karşıya kalabiliyor. Bununla birlikte erken tanı ve doğru tedavi planlaması ile meme kanserinden tamamen kurtulmak mümkün olabiliyor. "1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı"nda Memorial Sağlık Grubu ve Şanlıurfa Siverek Belediyesi işbirliği ile kanserde erken tanının önemine dikkat çekmek için bir seminer düzenledi.

"Benim başıma gelmez demeyin"

Op. Dr. Zeynep Şener Bahçe, meme kanseri farkındalığı ile ilgili şu bilgileri verdi: "Meme kanseri, meme dokusunu oluşturan hücrelerde ortaya çıkan kontrolsüz çoğalmalar olarak ifade edilmektedir. Sıklıkla memede veya koltuk altına doğru elle hissedilebilen kitleler ile fark edilmektedir. Bununla birlikte iki meme arasında yeni ortaya çıkan büyüklük ve şekil farkı, memede kızarıklık, yara, portakal kabuğu görünümü, meme başında çöküntü, renk ve şekilde değişmesi, meme başından pembe- kırmızı renkte akıntı gibi belirtiler de olabilir.

Kadınlar bu tür belirtiler ile karşılaştıkları takdirde vakit kaybetmeden doktora başvurmalıdır. Meme kanserinde erken tanı ve tedavi başarı şansını artırır. Bununla birlikte koruyucu uygulamalar da çok önemlidir. Kişi sağlıklı beslenmeli, fiziksel aktivitelerine önem vermeli, uyku saatlerine dikkat etmeli ve düzenli bir yaşam tarzını benimsemelidir. En önemli nokta ise kendine meme muayenesi ve düzenli doktor kontrollerinin aksatılmamasıdır. 40 yaşından sonra her kadın doktorunun önerisi ile mamografi çektirmelidir. Eğer ailede meme kanseri öyküsü varsa bu kontroller daha erken yaşlara çekilebilir. Meme kanseri benim başıma gelmez denilerek ötelenebilecek bir sorun değildir. Bu konuda bilinçli olunmalı ve mutlaka tüm önlemler zamanında alınmalıdır."

"Kadınlar düzenli jinekolojik kontrollerini de ihmal etmemeli"

Op. Dr. Gamze Akın Evsen de meme kanseri ile birlikte kadın kanserlerinin de kadınların yaşam kalitesi ve süresini düşürüyor olmasına dikkat çekti. Op. Dr. Evsen, " Günümüzde kadınların sağlığını bozan, hastalıklara yol açan ve jinekolojik kanserlere de zemin hazırlayan pek çok çevresel etken bulunmaktadır. Örneğin vajinal enfeksiyonların tamamı diğer kadın hastalıklarına yol açabilmektedir. Kronik pelvik ağrıya neden olan çikolata kistleri de anatomiyi bozmasından dolayı kısırlığa neden olmaktadır. Çikolata kistleri pek çok kadının ortak sorunudur. Yüksek doz östrojen içeren doğum kontrol hapları gibi ilaçların kullanımı ile de miyomlar büyüyebilmektedir. Kadınlarda rahim ve rahim ağrı kanseri, yumurtalık kanseri de günümüzde sık görülmektedir. Tüm bu ciddi sağlık sorunlarından korunmanın en önemli yolu düzenli jinekolojik muayeneden geçmektedir" diye konuştu.

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