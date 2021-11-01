Melis Gizem Çığşar - Özel Hukuk Doktora Programı - Yeterlik Sözlü Sınavı
Melis Gizem Çığşar - Özel Hukuk Doktora Programı - Yeterlik Sözlü SınavıÖzel Hukuk Doktora Programı öğrencilerimizden Melis Gizem Çığşar'ın yeterlik sözlü sınavı, 03. 11. 2021 Çarşamba günü 486F numaralı toplantı salonunda saat 14: 00'de gerçekleşecektir.
Melis Gizem Çığşar - Özel Hukuk Doktora Programı - Yeterlik Sözlü Sınavı
Özel Hukuk Doktora Programı öğrencilerimizden Melis Gizem Çığşar'ın yeterlik sözlü sınavı, 03. 11. 2021 Çarşamba günü 486F numaralı toplantı salonunda saat 14: 00'de gerçekleşecektir.
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu
Tez Konusu : Sermaye Şirketlerinde Genel Kurul Toplantılarının Ertelenmesi
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