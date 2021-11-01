Melis Gizem Çığşar - Özel Hukuk Doktora Programı - Yeterlik Sözlü Sınavı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Melis Gizem Çığşar - Özel Hukuk Doktora Programı - Yeterlik Sözlü Sınavı

Habermetre - Haberler | Toplum
Melis Gizem Çığşar - Özel Hukuk Doktora Programı - Yeterlik Sözlü Sınavı

Melis Gizem Çığşar - Özel Hukuk Doktora Programı - Yeterlik Sözlü SınavıÖzel Hukuk Doktora Programı öğrencilerimizden Melis Gizem Çığşar'ın yeterlik sözlü sınavı, 03. 11. 2021 Çarşamba günü 486F numaralı toplantı salonunda saat 14: 00'de gerçekleşecektir.

Melis Gizem Çığşar - Özel Hukuk Doktora Programı - Yeterlik Sözlü Sınavı

Özel Hukuk Doktora Programı öğrencilerimizden Melis Gizem Çığşar'ın yeterlik sözlü sınavı, 03. 11. 2021 Çarşamba günü 486F numaralı toplantı salonunda saat 14: 00'de gerçekleşecektir.

Tez Danışmanı : Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu

Tez Konusu : Sermaye Şirketlerinde Genel Kurul Toplantılarının Ertelenmesi

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title