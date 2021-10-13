Mehmet Göker kimdir? Mehmet Göker kaç yaşında, nereli? Mehmet Göker hayatı ve biyografisi!

Mehmet Göker kimdir? Mehmet Göker kaç yaşında, nereli? Mehmet Göker mesleği nedir? Mehmet Göker hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MEHMET GÖKER KİMDİR?

Mehmet Göker Türk tıp doktoru, siyasetçi ve TBMM 25-26-27. dönem CHP Burdur milletvekilidir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

1967 yılında Burdur'da dünyaya gelmiştir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Ortopedi ve Travmatoloji dalında çalışmalar yürütmektedir. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Türk Tabipler Birliği üyeliği yapan Göker, 25, 26 ve 27. Dönemlerde Burdur Milletvekili olarak meclise girmiştir. Ayrıca günümüzde TBMM İdare Amirliği görevinde bulunmaktadır. İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Haberler.com - Gündem