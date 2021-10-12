Mehmet Dinçerler kim? Mehmet Dinçerler ve Hadise sevgili mi? Mehmet Dinçerler kaç yaşında, işi nedir?

Mehmet Dinçerler kim? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Burhan Dinçerler'in oğlu olan Mehmet Dinçerler'in şarkıcı Hadise ile beraber olmaya başladı. Magazin gündeminde yer alan haberin ardından iş insanının hayatı merak konusu oldu.Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Burhan Dinçerler'in oğlu olan Mehmet Dinçerler'in hayatı ile ilgili detaylar.. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?

1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler, aslen Gazianteplidir. Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO'sudur. Türkiye'de Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in oğludur.

Mehmet Dinçerler aslen Gaziantepli Mehmet Dinçerler oğlak burcudur. 1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO'sudur. iş dünyasının en başarılı isimleri arasında gösterilen Mehmet Dinçerler, Türkiye'de öncü konumunda. Türkiye'de Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in oğludur. Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid'in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmayı başarmıştır. Instagram hesabını sık kullanan isimlerden biri olan Mehmet Dinçerler'in adı daha önce Asena Atalay ile anılmıştı. Magazin dünyasının çok da uzak olmadığı Mehmet Dinçerler, Hadise ile beraber.

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