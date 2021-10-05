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Medeniyet Söyleşileri'nin 13'üncü konuğu eski Diyanet İşleri Başkanı oldu

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Medeniyet Söyleşileri'nin 13'üncü konuğu eski Diyanet İşleri Başkanı oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığınca organize edilen Medeniyet Söyleşileri'nin bu seferki konuğu, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'di.

GAZİANTEP (Bültenler) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı konuk evi bahçesindeki etkinliğe bini aşkın kişi katılım gösterdi. Gaziantep Büyükşehir belediyesi Konuk Evi'nde Mehmet Açıkgöz'ün moderatörlüğünde gerçekleşen programa tamamı gençlerden oluşan toplamda bin 152 kişi katıldı. Söyleşi, ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in YouTube kanalından,Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Söyleşinin başında Gaziantep'te hayata gözlerini açan Prof. Dr. Görmez, yeniden memleketinde olmanın mutluluğu içinde olduğunu belirtti, buna vesile olan Büyükşehir Belediyesi'ne de şükranlarını iletti. Gaziantep'in topraklarında büyüdüğünü ve yetiştiğini ifaden eden Görmez, "İnsanın doğduğu topraklar daima burnunda tüter. Hakikaten hep uzak yaşadık. 13 yaşından itibaren hep gurbette yaşadım. Ama bir yanım her zaman sılaya ait oldu" ifadelerini kullandı.

GÖRMEZ: HER İNSAN BİR FITRAT ÜZERİNE DOĞAR

Programın ilerleyen saatlerinde İslam'ın maneviyatı üzerine konuşan Görmez, doğan her insanın İslam'da bir fıtrat üzerine doğduğunu söyledi. İnsanoğlu'nun doğarken masum ve günahsız doğduğunu dile getiren Görmez, "Her insan ilahi bir yazılım taşır. Bu ilahı yazılımı doğru okumamız için Allah bize akıl veriyor. Aklımızla Rabbimizin bize verdiği ilahi yazılımı okuyarak biz hayatın manasını, insanın gayesini öğrenmeye başlıyoruz" dedi.

Her neslin bir sonraki nesli kayıp nesil olarak gördüğünü aktaran Görmez, "Gelin bu sohbeti değiştirelim. Gençleri sahneye alalım. Büyükleri sahneden çıkaralım. Gençler de bize 'Ne olacak bu Yaşlıların hali?' konusundan hareketle yaşlıların hırsından korktuklarını söylesin. Onların hırsının kendilerini merhametsiz bir dünyaya çevirdiğini belirtsin. Gençler yaşlılara nazaran fıtrata daha yakın oldukları için büyülerinden daha adaletlidirler" şeklinde konuştu.

"GENÇLERİN YENİ SORGULAMA ALANLARI YANITSIZ KALMAMALI"

Gençliğin yeni sorgulama alanları olduğunun altını çizen Görmez, "Toplumun kanaat önderleri, büyükleri gençlerin merak ettiği sorulara yanıt aramak yerine, 'gençlerin arasında deizm yayıldı, ateizm yayıldı' gibi dedikodularla kolaya kaçıyor. Bu doğru değil. Bizim gençlerin sorularına doğru cevapları vermek için çalışıp mücadele vermemiz gerekiyor" diye konuştu.

Cenab-ı Hak'kın bütün peygamberleri gençlerden seçtiğini anımsatan Görmez, son olarak şunları söyledi: "Hz. İbrahim, şu yanı başımızda Harran'da muhteşem bir tevhit mücadelesi başlattı. Kur'an-ı Kerim, Hz. İbrahim'i başlı başına bir ümmet olarak tarif eder. Hz. İbrahim, nemruda karşı tevhit mücadelesini başlattığında yüzlerce gencin arasından birisiydi."

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