Masumlar Apartmanı fragman izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı! Masumlar Apartmanı 44. Bölüm fragmanı! Masumlar Apartmanı fragman izle!

Masumlar Apartmanı fragman izle!TRT1'in sevilen dizilerinden olan Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümün ilk fragmanı yayınlandı. Peki, yeni bölümde neler olacak? Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı 44. Bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar haberimizde...

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, yaşadığı hayal kırıklığının ardından beklenmedik şekilde canlı ve neşelidir. Naci ise içinde bulunduğu çıkmazı çözebilmek için çaresizce çırpınır.

Gülben, Safiye'nin halinden endişe duysa da elinden bir şey gelmez. Bir yandan da Şennur ve eltileriyle geçireceği günü sorunsuz atlatabilme derdindedir. Ancak yüzleşmek zorunda kalacağı bazı gerçekler onu daha da derin bir endişeye sürükleyecektir. Sonunda korkularından kurtulmak için attığı adım, belki de hayallerinin sonu olacaktır.

Ceylan'ın dönüşü, Han'da hiç kapanmamış bir yarayı yeniden kanatır ve hıncını Rüya'nın yaralarına sebep olan kişiden çıkarır.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gülben'in sürprizi, Esat için hiç de hoş olmayan bir emrivakidir. Esat'ın verdiği tepkiyle panikleyen Gülben'in imdadına ise her zamanki gibi Safiye yetişir. Durumu düzeltmek ve Gülben'e cesaret vermek için imkansızı başaracak ve kendini aşan bir adım atacaktır. Han, Naci ve Gülben'in desteğiyle kendini yapacağı fedakarlığa hazırlayan Safiye, bir yandan da korkularıyla savaş halindedir. İyi niyetle çıktığı bu yolculuğun sonundaysa onu çok kötü bir sürpriz bekler. Bu sırada Esra, Rüya'yla ilgili bir gerçeği tesadüfen öğrenir ve bu konuda onunla yüzleşir. Ancak bu yüzleşme, bir başkasının daha Rüya'nın sırrını öğrenmesiyle sonuçlanır.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?

Birkan Sokullu - HAN

Üç kız kardeşi ve hasta babasıyla yaşayan Han, kendi hayallerinden tamamen vazgeçmiş biridir. Yaşamı takıntılarla dolu ablaları ve işi arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaya çalışan Han'ın İnci ile tanışması onun için bir dönüm noktası olur. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Ezgi Mola - SAFİYE

Han'ın ablası. Temizlik takıntısını, saplantılı ahlak anlayışını ve hırçınlığını annesinden miras almıştır. Ne kadar yıkanırsa yıkansın pislikten arınamadığına inanır.

Merve Dizdar -GÜLBEN

Ailenin en sessiz, en göze batmayan ve hiçbir konuda fikri sorulmayan üyesidir. Bütün hayatını ablası Safiye'nin boyunduruğu altında geçirmiştir. Kimseden sevgi görmemiş olan Gülben, kurtuluşunu aşkta arar ve sıklıkla olmayacak hülyalara kapılır.

Metin Çoşkun- HİKMET

Hikmet, evdeki kural ve düzenden kendini sorumlu tutmakta, Han ve Neriman'ın kendilerini kurtarmaları için onları desteklemektedir.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

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