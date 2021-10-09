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MasterChef Türkiye'nin jürileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştu

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MasterChef Türkiye'nin jürileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştu

MasterChef Türkiye'nin ünlü şefleri Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali açılışına katıldı.

ÜNLÜ ŞEFLER, ERDOĞAN'LA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Festivalde MasterChef Türkiye'nin ünlü şefleri Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluşan ünlü şefler fotoğraf çektirdi.

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