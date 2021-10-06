MasterChef eleme adayları kim oldu? 6 Ekim 2021 Masterchef eleme adayları kimler? Masterchef potaya kim gitti? Masterchef Türkiye elenme adayları! - Haberler
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MasterChef eleme adayları kim oldu? 6 Ekim 2021 Masterchef eleme adayları kimler? Masterchef potaya kim gitti? Masterchef Türkiye elenme adayları!

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MasterChef eleme adayları kim oldu? 6 Ekim 2021 Masterchef eleme adayları kimler? Masterchef potaya kim gitti? Masterchef Türkiye elenme adayları!

MasterChef Türkiye'nin 6 Ekim Çarşamba günü yayınlanan bölümünde takım oyununu kaybeden Kırmızı Takım 3. ve 4. eleme adaylarını belirledi. Peki, MasterChef eleme adayları kim oldu? 6 Ekim 2021 Masterchef eleme adayları kimler? Masterchef potaya kim gitti? Masterchef potada kimler var? Masterchef eleme adayları kimler? Masterchef üçüncü ve dördüncü eleme adayları kimler? MasterChef Türkiye potada hangi isimler var? MasterChef potaya kim girdi? Masterchef Türkiye elenme adayları!

MasterChef eleme adayları kim oldu? MasterChef Türkiye'nin 6 Ekim Çarşamba günü yayınlanan 85. bölümünde haftanın üçüncü ve dördüncü elenme adayları belirlendi. 2. takım oyununu da kırmızı takımın kaybetmesinin ardından üçüncü ve dördüncü eleme adaylarını çıkartması kesinleşti. Bu bağlamda vatandaşlar konu ile ilgili en çok "6 Ekim 2021 Masterchef eleme adayları kimler? Masterchef potaya kim gitti? Masterchef potada kimler var? Masterchef eleme adayları kimler? Masterchef üçüncü ve dördüncü eleme adayları kimler? MasterChef Türkiye potada hangi isimler var? MasterChef potaya kim girdi? Masterchef Türkiye elenme adayları!" sorularını araştırmakta. Masterchef Türkiye'de potada yer alan isimler haberimizde.

6 EKİM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye'de ilk, iki aday olan Tahsin ve Azize'nin yer almadığı bireysel dokunulmazlık yarışında Araz, Rabia, Burcu, Pelin, Dilara ve Mustafa mücadele etti. Şeflerin tabağını ve lezzetini daha çok beğendiği Dilara bireysel dokunulmazlığı kazandı ve potada yer alması için Mustafa ismini açıkladı ve Mustafa potada yer alacak olan üçüncü yarışmacı oldu.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan ismin üçüncü adayı açıklamasının ardından, kırmızı takım kendi içerisinde oylama yaptı. Yapılan oylama sonrası 7-7'lık skorla takım arkadaşlarından en fazla oyu alan isimler Pelin ve Araz oldu. Beraberlik olması nedeniyle kaptanın kararıyla Pelin haftanın dördüncü eleme adayı oldu. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI: Mustafa

DÖRDÜNCÜ ELEME ADAYI:

MASTERCHEF TÜRKİYE POTA KİMLER VAR?

  • Tahsin
  • Azize
  • Mustafa
  • Pelin

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Haber: MasterChef eleme adayları kim oldu? 6 Ekim 2021 Masterchef eleme adayları kimler? Masterchef potaya kim gitti? Masterchef Türkiye elenme adayları! - Haberler
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