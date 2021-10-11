Masterchef Azize kaç yaşında? Azize Polat kimdir, nereli? Azize Polat elendi mi?

Masterchef Azize kimdir? Masterchef Azize kaç yaşında? sorusu son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. MasterChef yarışmasında Azize Polat, başarılı ve lezzetli tabakları ile adından söz ettirdi. Ana kadroda yer alan ve Adanalı olan Azize Polat'ın hayatı merak edildi. Masterchef Azize kimdir? Azize Polat kaç yaşında, nereli? Azize Polat mesleği nedir? Azize Polat hayatı ve biyografisi nedir? MasterChef Azize elendi mi? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MASTERCHEF AZİZE KİMDİR?

Azize Polat, 35 yaşında bir ev hanımı ve 3, 10, 14 yaşlarında üç çocuk annesi olan yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye üçüncü başvurmasında kabul edildi. Öne çıkan yarışmacı Adanalı olduğunu belirtti. Yarışmaya gelebilmek için 30 kilo verdiğini ifade ediyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

MasterChef Azize yedeklerden ana kadroya girmeyi başarmıştı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

MASTERCHEF AZİZE ELENDİ Mİ?

Azize'nin MasterChef macerası tüm hızıyla devam etmektedir.

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