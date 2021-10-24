Marmara Denizi açıklarında gemi kazası

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi açıklarında iki geminin çatıştığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında Panama bayraklı 299 metre uzunluğundaki "Benitamou" isimli gemiyle, Barbados bayraklı 172 metre uzunluğundaki "Vanessa" gemisi henüz belirlenemeyen nedenle çatıştı.

Gemi kaptanları olayın ardından durumu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.