MARKETE GİREN ÇOCUĞUN TÜRK BAYRAĞI HASSASİYETİ - Haberler
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MARKETE GİREN ÇOCUĞUN TÜRK BAYRAĞI HASSASİYETİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da bir çocuğun girdiği markette 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kapıya asılan Türk bayrağını öptüğü anlar kameraya yansıdı.

DİYARBAKIR'da bir çocuğun girdiği markette 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kapıya asılan Türk bayrağını öptüğü anlar kameraya yansıdı.

Yenişehir ilçesinde dün markete giren bir erkek çocuk, iş yerinin kapısına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla asılan bayrağı fark etti. 8-9 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuk, geri dönüp bayrağı öptü. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasın yansıdı. Çocuk, alışveriş yaptıktan sonra marketten ayrıldı.

MARKETE GİREN ÇOCUĞUN TÜRK BAYRAĞI HASSASİYETİ

MARKETE GİREN ÇOCUĞUN TÜRK BAYRAĞI HASSASİYETİ

MARKETE GİREN ÇOCUĞUN TÜRK BAYRAĞI HASSASİYETİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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