Mardin'de tarihi çeşmeye takılan borular kaldırıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'de tarihi çeşmeye takılan borular kaldırıldı

Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Haberler | Güncel
Mardin'de tarihi çeşmeye takılan borular kaldırıldı

MARDİN'deki Şehidiye Medresesi'ndeki çeşmeye monte edilen borular, Vali Mahmut Demirtaş'ın talimatlarıyla sökülerek eski görünümüne kavuşturuldu.

ARTUKLU, MARDİN (DHA) - MARDİN'deki Şehidiye Medresesi'ndeki çeşmeye monte edilen borular, Vali Mahmut Demirtaş'ın talimatlarıyla sökülerek eski görünümüne kavuşturuldu.

Antik kent Mardin'de 13'üncü yüzyılda Artuklu Sultanı Melik Nasreddin Artuk Aslan döneminde ünlü Mimar Serkis Lole tarafından eklektik bir üslupla iskelesiz olarak inşa edilen Şehidiye Medresesi'ndeki çeşmeye monte edilen borular, gelen tepkiler üzerine Vali Mahmut Demirtaş'ın talimatıyla sökülerek eski görünümüne kavuşturuldu. Mardin İş İnsanları Derneği (MARGİAD) Başkan Yardımcısı Nurullah Yalçın, şebekeden su çekmek amacıyla tarihi çeşmeye bağlanan boruların kötü bir görünüm verdiğini ancak bunun sosyal medyada yayınlanması üzerine valilik tarafından hemen söküldüğünü söyledi. Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü: "Kozmopolitik bir yapı içerisinde yer alan tarihi Şehidiye Medresemizin çeşmesi atıl borular nedeniyle dışarıdan gelen yerli ve yabancı misafirlerimiz tarafından olumsuz eleştirilere maruz kalmıştı. Sosyal medyadaki tepkilere Sayın Valimiz gereken hassasiyeti ivedilikle gösterdi. Tarihi çeşmeden atıl boruları sökerek Mardin'in mimari yapısıyla uyumlu bir şekilde eski haline dönüştürdü. Bu olay bizi sevindirdi. Gerek kendi adıma gerekse kadim kent Mardin halkı adına bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum."


Mardin'de tarihi çeşmeye takılan borular kaldırıldı

Mardin'de tarihi çeşmeye takılan borular kaldırıldı

Mardin'de tarihi çeşmeye takılan borular kaldırıldı

Mardin'de tarihi çeşmeye takılan borular kaldırıldı

Mardin'de tarihi çeşmeye takılan borular kaldırıldı

Mardin'de tarihi çeşmeye takılan borular kaldırıldı

Mardin'de tarihi çeşmeye takılan borular kaldırıldı

Mardin'de tarihi çeşmeye takılan borular kaldırıldı

Mardin'de tarihi çeşmeye takılan borular kaldırıldı

Mardin'de tarihi çeşmeye takılan borular kaldırıldı

Mardin'de tarihi çeşmeye takılan borular kaldırıldı

Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Varank Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım Mustafa Destici
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Pınar Deniz Seren Serengil
Spor Muslera Mesut Özil Mehmet Topal Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mahmut Özer Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mardin'de tarihi çeşmeye takılan borular kaldırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 15:39:31. #1.17#