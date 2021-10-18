Mardin'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı - Haberler
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Mardin'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Haberler | Güncel
Mardin'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

MARDİN (DHA) - MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Mazıdağı- Sürgücü kavşağı yakınlarında meydana geldi. 47 KE 131 plakalı otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Taklalar atan otomobilde 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, sağlık ve polis ekipleri sevkedildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan 3 yaralı, itfaiye ekiplerinin çabaları ile çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Mardin Devlet Hstanesine götürüldü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kaza yapan otomobil çekici ile kaldırılırken, jandarma inceleme başlattı.


Mardin'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Mardin'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Mardin'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

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