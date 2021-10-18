Mardin'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

MARDİN (DHA) - MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Mazıdağı- Sürgücü kavşağı yakınlarında meydana geldi. 47 KE 131 plakalı otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Taklalar atan otomobilde 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, sağlık ve polis ekipleri sevkedildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan 3 yaralı, itfaiye ekiplerinin çabaları ile çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Mardin Devlet Hstanesine götürüldü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kaza yapan otomobil çekici ile kaldırılırken, jandarma inceleme başlattı.