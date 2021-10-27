Mardin'de çobanlar mısır tarlasında 16 haftalık cenin buldu - Haberler
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Mardin'de çobanlar mısır tarlasında 16 haftalık cenin buldu

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel
Mardin'de çobanlar mısır tarlasında 16 haftalık cenin buldu

MARDİN'in Mazıdağı ilçesi kırsalında bir mısır tarlasında, çobanlar tarafından 16 haftalık olduğu değerlendirilen bir cenin bulundu.

MARDİN (DHA) - MARDİN'in Mazıdağı ilçesi kırsalında bir mısır tarlasında, çobanlar tarafından 16 haftalık olduğu değerlendirilen bir cenin bulundu.

Mazıdağı ilçesi kırsal Evciler Mahallesi'ndeki bir mısır tarlasında bugün öğle saatlerinde çobanlar tarafından cenin bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İnceleme yapan sağlık ekipleri, 16 haftalık olduğu değerlendirilen cenini ambulansla Mardin Devlet Hastanesi'ne götürdü. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çobanlar ve çevredekiler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Mardin'de çobanlar mısır tarlasında 16 haftalık cenin buldu

Mardin'de çobanlar mısır tarlasında 16 haftalık cenin buldu

Mardin'de çobanlar mısır tarlasında 16 haftalık cenin buldu

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Son Dakika Haberleri
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