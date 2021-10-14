Manny Pacquiao boksa veda etti

Dünya boks tarihinin en büyük yıldızlarından, Filipinli Manny Pacquiao ringlere veda ettiğini duyurdu. Ünlü sporcu daha önce, 2022'de ülkesinde yapılacak seçimlerde devlet başkanlığına aday olacağını açıklamıştı.Sekiz ayrı sıklette dünya şampiyonu olmayı başarmış tek sporcu olan dünyaca ünlü Filipinli boksör Manny Pacquiao, faal sporculuk yaşamını noktaladığını duyurdu. "Pac-Man" lakabıyla da tanınan ve ülkesinde büyük bir popülariteye sahip olan 42 yaşındaki Pacquiao, 26 yıllık profesyonel boks kariyerinde çıktığı 72 karşılaşmanın 62'sinde ringden galibiyetle ayrılmış, bu müsabakaların 39'unda rakibini nakavt ile mağlup etmeyi başarmıştı. Pacquiao sekiz kez ringden mağlup olarak ayrılmış, çıktığı iki karşılaşma da berabere sonuçlanmıştı.

Facebook hesabından yaptığı açıklamada boksu bıraktığını duyuran Pacquiao, mesajında "Boksör olarak zamanımın geride kaldığını kabul etmekte çok zorlanıyorum" ifadesini kullandı. Twitter hesabından da bir mesaj yayınlayan Pacquiao, "Dünyanın en iyi taraftarlarına ve en iyi sporuna teşekkürler. Tüm muhteşem hatıralar için teşekkürler. Bu, bugüne dek aldığım en zor karar oldu ama huzurluyum. Hayallerini takip et, sıkı çalış ve bak bakalım ne olacak. Elveda boks" ifadelerini kullandı.

Devlet başkanlığına aday

Profesyonel boks kariyerinin yanı sıra siyasette de yer alan ünlü sporcu, 2010 yılında ülkesinde Temsilciler Meclisi'ne, 2016'da da Senato'ya seçilmişti. Kısa süre önce, 2022 devlet başkanlığı seçimlerinde, halihazırda bu görevde bulunan Rodrigo Duterte'nin halefi olmaya aday olduğunu açıklayan Pacquiao, ülkesinde toplumun büyük bir kesimi tarafından ulusal kahraman olarak görülüyor.

Filipinler'de ilgili yasalar gereği bir daha devlet başkanlığına aday olması mümkün olmayan Duterte, önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerde, devlet başkanı seçilmesi halinde Manny Pacquiao'nun yardımcılığına talip olduğunu bildirmişti. Manny Pacquiao, bazı kesimler tarafından, uyuşturucu kaçakçılarına karşı çok sert tavır takınan ve homofobik söylemlerde bulunan Duterte'yi desteklediği gerekçesiyle eleştiriliyor. Pacquiao ise, devlet başkanlığına seçilmesi durumunda önceliğinin yoksulluk ve yolsuzluğa karşı mücadele olacağını vurgulamıştı.

SID,dpa,AFP/ ET,BK

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