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Manisa'da çalıntı otomobil havada denetimi sırasında bulundu

AA / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel
Manisa'da çalıntı otomobil havada denetimi sırasında bulundu

Manisa'da, hava denetimi sırasında yola terk edilmiş halde bulunan otomobilin çalıntı olduğu ortaya çıktı.

GÖLMARMARA, MANİSA (AA) - Manisa'da, hava denetimi sırasında yola terk edilmiş halde bulunan otomobilin çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Akhisar- Gölmarmara kara yolunda helikopter ile havadan denetim faaliyeti yürüten jandarma ekipleri, Morallılar Mahallesi civarında yolda terk edilmiş 59 LR 342 plakalı otomobili fark etti.

İncelemede, aracın Çampınar Mahallesi'nden çalındığı ortaya çıktı.

Otomobil, sahibine teslim edildi.

AA / Nurullah Kalay - Son Dakika Haberleri
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