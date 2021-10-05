Manisa Büyükşehir'den ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti - Haberler
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Manisa Büyükşehir'den ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Manisa Büyükşehir'den ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Zafer Kalkınma Ajansı'nın "Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı" kapsamında hazırladığı "Psikologlarımız Yanınızda" isimli projesi, başarıyla sürdürülüyor.

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Zafer Kalkınma Ajansı'nın "Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı" kapsamında hazırladığı "Psikologlarımız Yanınızda" isimli projesi, başarıyla sürdürülüyor. Çevrimiçi gerçekleştirilen görüşmelerde bugüne kadar bin 300 vatandaşa hizmet verilirken, hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların akıllı telefonlarından 'Online Danışan' adlı programı indirebilecekleri belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin toplumsal ruh sağlığının güçlendirilmesine, bireylerin ve ailelerin gelişimine destek sağlanması amacıyla hayata geçirdiği 'Psikologlarımız Yanınızda' projesi, başarılı bir şekilde sürdürülüyor. Vatandaşların iOS ve Android telefonlarından 'Online Danışan' adlı programı indirerek, Büyükşehir Belediyesi psikologlarıyla çevrimiçi görüşme sağladıkları Türkiye'de örnek olan proje kapsamında bugüne kadar bin 300 vatandaşa psikolojik destek sağlandı. Uygulamadan yararlanmak isteyen vatandaşların akıllı telefonlarına 'Online Danışan' uygulamasını indirerek kendilerine uygun bir zamana randevu almak suretiyle Manisa Büyükşehir Belediyesinin uzman psikologlarından ücretsiz olarak destek alabilecekleri ifade edildi.

Projenin Türkiye'de öncü bir proje olduğunu ifade eden Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, "Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde, vatandaşlarımızın her zaman yanında olan çalışmalara ve hizmetlere imza atıyoruz. Zafer Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirdiğimiz 'Psikologlarımız Yanınızda' projemiz de vatandaşlarımızdan ilgi gördü. Sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz bu hizmetimizi ücretsiz olarak sunuyoruz. Vatandaşlarımızın yanında ve onların destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Manisa Büyükşehir'den ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti

Manisa Büyükşehir'den ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti

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