MANAVGAT'TA DOLU YAĞIŞI; TARLADAKİ KABAK VE KARPUZLAR ZARAR GÖRDÜ - Haberler
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MANAVGAT'TA DOLU YAĞIŞI; TARLADAKİ KABAK VE KARPUZLAR ZARAR GÖRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MANAVGAT'TA DOLU YAĞIŞI; TARLADAKİ KABAK VE KARPUZLAR ZARAR GÖRDÜ

Manavgat'ta dün sabah saatlerinde etkili olan fırtına, şiddetli yağış ve doluyu beraberinde getirdi.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Manavgat'ta dün sabah saatlerinde etkili olan fırtına, şiddetli yağış ve doluyu beraberinde getirdi. Yaklaşık 20 dakika etkili olan doludan, çiftçi Mustafa Kaplan'a ait 14 dönüm tarladaki kabak ve karpuz zarar gördü.

Dün Manavgat'ta sabah saatlerinde etkili olan fırtına sonrası şiddetli yağmur ve dolu yağdı. Karacalar Mahallesi'nde kabak ve karpuz tarlası olan çiftçi Mustafa Kaplan, dolu sonrası tüm ürününün telef olduğunu söyledi.

Kabak tarlasından bir kez 11 sandık kabak topladığını, karpuz tarlasında ise henüz hasat yapmadığını belirten Kaplan, Çok büyük dolu geldi. 20 dakika kadar yağdı dolu. Ceviz gibi dolu düştü. Mahsuller bitti hep. Kabak hep yaralanmış, çamura bulanmış. Karpuz da kırmadık, olmamıştı zaten. 15 gün sonra olacaktı, kırılacaktı ama hiç kıramadık diye konuştu.

Tarlasında en az 50-60 ton karpuz olduğunu söyleyen Kaplan, Fide parası da gitti, ziraatçı parası da gitti. Hep cepten ödeyeceğiz artık, para bulabilirsek tabi. Ziraatçı, fide aldığımız firma, hep veresiye alıyoruz bunları. Peşin para dönmüyor zaten. Kaç ton mahsul zarar var bilmiyorum, ama en az 50-60 ton karpuz var. Tahminen zararımız, fide parası, gübre parası, 20 bin lira masraf var diye konuştu.

MANAVGAT'TA DOLU YAĞIŞI; TARLADAKİ KABAK VE KARPUZLAR ZARAR GÖRDÜ

MANAVGAT'TA DOLU YAĞIŞI; TARLADAKİ KABAK VE KARPUZLAR ZARAR GÖRDÜ

MANAVGAT'TA DOLU YAĞIŞI; TARLADAKİ KABAK VE KARPUZLAR ZARAR GÖRDÜ

MANAVGAT'TA DOLU YAĞIŞI; TARLADAKİ KABAK VE KARPUZLAR ZARAR GÖRDÜ

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Haber: MANAVGAT'TA DOLU YAĞIŞI; TARLADAKİ KABAK VE KARPUZLAR ZARAR GÖRDÜ - Haberler
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