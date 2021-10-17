Manara Meydanı'ndaki aslan heykellerine saldırı - Haberler
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Manara Meydanı'ndaki aslan heykellerine saldırı

AA / Issam Rimawi - Haberler | Güncel

Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Manara Meydanı'nda bulunan ve kentin simge yapılarından olan aslan heykellerine saldırı düzenlendi.

Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Manara Meydanı'nda bulunan ve kentin simge yapılarından olan aslan heykellerine saldırı düzenlendi. Filistin güvenlik güçleri, bir kişinin meydandaki aslan heykellerine saldırarak heykellerin bir kısmını parçaladığını, polisin saldırganı yakalayarak tutukladığını belirtti.

Manara Meydanı'ndaki aslan heykellerine saldırı

Manara Meydanı'ndaki aslan heykellerine saldırı

Manara Meydanı'ndaki aslan heykellerine saldırı

Manara Meydanı'ndaki aslan heykellerine saldırı
AA / Issam Rimawi - Son Dakika Haberleri
MSB: Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişimini önleyen komandolar, 5 PKKYPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

MSB: Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişimini önleyen komandolar, 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
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Haber: Manara Meydanı'ndaki aslan heykellerine saldırı - Haberler
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