Manara Meydanı'ndaki aslan heykellerine saldırı

Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Manara Meydanı'nda bulunan ve kentin simge yapılarından olan aslan heykellerine saldırı düzenlendi. Filistin güvenlik güçleri, bir kişinin meydandaki aslan heykellerine saldırarak heykellerin bir kısmını parçaladığını, polisin saldırganı yakalayarak tutukladığını belirtti.