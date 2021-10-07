MALTEPE'DE DEVRİLEN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Haberler
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MALTEPE'DE DEVRİLEN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MALTEPE'de sürücüsünün yol üzerinde park halinde olan otomobilin yanından geçmek için manevra yapmak istediği hurda inşaat demiri yüklü kamyon devrildi.

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - MALTEPE'de sürücüsünün yol üzerinde park halinde olan otomobilin yanından geçmek için manevra yapmak istediği hurda inşaat demiri yüklü kamyon devrildi. Kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Maltepe Altıntepe Mahallesi Ali Paşa Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Durmaz yönetimindeki 34 EG 6328 plakalı içi hurda inşaat demiri yüklü kamyon, sokaktan yokuş aşağı inerken cadde üzerinde park edilmiş 34 ZL 8830 plakalı otomobil nedeniyle dönemedi. Bunun üzerine sürücüsünün otomobile çarpmamak için geri manevra yaptığı kamyon devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan kamyon sürücüsü Durmaz, olay yerine gelen ambulansta tedavi altına alındı.

"ARAÇTAN DOLAYI MANEVRAYI ALAMADIM"

Sürücü Yunus Durmaz, "Araçtan dolayı manevrayı alamadım. Çok şükür bir şeyim yok. Araç burada park halindeydi. Vurmamak için manevrayı alamadım." dedi. Kazayı gören mahalle sakini Yunus Kartal, "Ben geliyordum, kamyon indi burayı. İnerken devrilmedi, geri manevrada devrildi. Kırmızı araç olmasaydı rahatlıkla dönüp gidiyordu zaten" diye konuştu.

MALTEPE'DE DEVRİLEN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

MALTEPE'DE DEVRİLEN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

MALTEPE'DE DEVRİLEN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

MALTEPE'DE DEVRİLEN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

MALTEPE'DE DEVRİLEN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

MALTEPE'DE DEVRİLEN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
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Haber: MALTEPE'DE DEVRİLEN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Haberler
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