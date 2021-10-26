Mali Kuaför'den yeni sezonun saç stilleri

Kimi defilelerde dümdüz kâküle sahip saç modellerinin kendisini göstermesine rağmen, kimi defilelerde ise dalgalı ve süper kıvırcık saç modellerinin görünür olduğuna dikkat çeken Keleş, "Bu sezon herkes kendi stilini oluşturuyor desek yalan olmaz." dedi.

Defilelerde daha radikal saç kesimleri ile birlikte yine kadınsı saç modellerinin de yeni stiller oluşturduğuna değinen Keleş, "Bu çerçevede süper yüksek topuzları ve yüzü çevreleyen örgüleri görmemiz sürpriz olmayacak." diyerek şıklığı, cesareti ve etkileyiciliği bir arada yansıtan bu saç stillerinin, giyilen en sade kıyafetlerde bile kendisini belli ettiğini dile getirdi.

Mali Kuaför'ün sahibi olan Ali Keleş, "İnsanlar, radikal değişimleri için saç kesimlerinde daha cesur davranabilir ya da büyük farklar oluşturmak için küçük dokunuşlar ile yetinebilirler ama tüm bu isteklerini gerçekleştirmeleri için sezonun yeni saç biçimlendirme trendlerine yönelmeleri gerekir." dedi.

Sezonun saç stillerinden birinin dalgalı saçlar olduğuna değinen Keleş, "Elli yıl öncesinin o kocaman dalgalı saçları yine etkileyici bir biçimde geri dönmüş durumda. Saç spreyleri ile daha da hacim kazandırılan dalgaların saçlarınıza çok farklı bir boyut kazandıracağını bilmelisiniz. Anlaşılan 70'li yılların esintilerini hissettiğimiz ilkbahar ve yaz mevsimlerinin ardından kış mevsiminde de bu stil ile devam edeceğiz." Şeklinde açıklamalarda bulundu.

İster yoğun ister klasik, kâkül stilini denemek için kendisini henüz hazır hissetmeyenler için yeni sezonda bir stil opsiyonu bulunduğunu açıklayan Ali Keleş, "Nostaljik tarzların geri dönüşünü vurgulayan bu saç stili aynı zamanda 2000'li yılların başlarına da bir göndermede bulunuyor. Yüz şekli kare ve yuvarlak olanlar için bu stil yüzü ince ve uzun gösterebiliyor. Pek çok defilede karşımıza çıkabilen bu kâküllerin hem gizemli hem de çekici bir stil sunabildiğini görmekteyiz." dedi.

A'dan Z'ye kuaförlüğün her alanında hizmet verdiklerini açıklayan Keleş, yenilik ve farklılık arayanları mekânlarına beklediklerini söyledi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri