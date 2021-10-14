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Malatya Muhtarlar Derneği kuruldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Malatya Muhtarlar Derneği kuruldu

Malatya'da Muhtarlar Derneği adıyla bir dernek daha kuruldu.

MALATYA (İHA) - Malatya'da Muhtarlar Derneği adıyla bir dernek daha kuruldu.

Malatya Muhtarlar Derneği'nin kuruluşu dolayısıyla Malatya Gazeteciler Cemiyeti'nde basın açıklaması yapan Yeşiltepe Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Şahin Demirci, yeni dernek kurmakdaki amaçlarını dile getirip, "Yerel yönetimlerin olmazsa olmazı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın mahalledeki temsilcisi olan biz muhtarlar Devletimize ve Milletimize daha iyi hizmet verebilmek için Malatya Muhtarlar Derneğini kurduk. Derneğimizin kuruluş amacı muhtarlarla ve şehri yöneten insanlarla birlik ve beraberlik içinde mahallemize ve şehrimize hizmet etmek, sorun ve sıkıntılar noktasında birlikte hareket edip çözüm üretebilmek adına çalışmalar yapmaktır" dedi.

Malatya Muhtarlar Derneği'nin Kurucu Başkanlığına Şahin Demirci getirilirken, Fatih Yücel, Celal Demirtaş, Orhan Ünalır, Fatih Gönültaş, Harun Yener, Metin Türkoğlu ve Tolga Toy kurucu üye olarak görev aldılar. - MALATYA

Malatya Muhtarlar Derneği kuruldu

Malatya Muhtarlar Derneği kuruldu

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Haber: Malatya Muhtarlar Derneği kuruldu - Haberler
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