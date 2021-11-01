Malatya'da öğrencilere su bilinci oluşturmak amacıyla tiyatro etkinliği düzenlendi

MALATYA (Bültenler) - İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tiyatro ekibi tarafından 'Keloğlan Su Tasarrufu' konulu oyun, öğrenciler tarafından ilgi ile izlendi.

MASKİ GENEL MÜDÜRÜ MERT: ÇOCUKLAR EĞLENEREK ÖĞRENİYOR

Konu ile ilgili bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, son zamanlarda yaşanan kuraklığın gelecekte su sıkıntılarının yaşanacağının işareti olduğunu belirterek, her bir damla suyun çok büyük önem taşıdığını söyledi. Mert, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak sadece alt yapı ile ilgili işler yapmıyoruz. Sosyal sorumluluklarımız çerçevesinde sularımızın tasarruflu kullanılması yönünde çalışmalarımız oluyor. Bu kapsamda okullarımızda ilköğretim öğrencilerine çocuk yaşta su buluncunu aşılamak amacıyla eğlendirerek su bilincini oluşturuyoruz. Genel müdürlüğümüze bağlı tiyatro ekibimiz, her gün iki okulda gösteri yapıyor. Suyun tasarruflu kullanılması, atık yağların kanalizasyona dökülmemesi, çöplerin yağmursuyu mazgallarına atılmaması gibi konuların işlendiği gösterileri çocuklarımız ilgi ile izliyor. Tiyatro ekibimiz, sergiledikleri oyunda çocukları da bizzat oyunun içine dâhil ederek, onları hem eğlendirip hem de suyun önemi hakkındaki önemli bilgileri aktarıyorlar. Malatya genelindeki tüm okullarda ilköğretim öğrencilerimize yönelik tiyatro etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

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