Malatya'da kaçakçılık ve sahte alkol operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı - Haberler
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Malatya'da kaçakçılık ve sahte alkol operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da kaçakçılık ve sahte alkol operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı

Malatya'da 1 milyon 700 gümrük kaçağı makaron ile 540 litre sahte alkol ele geçirildi.

MALATYA (AA) - Malatya'da 1 milyon 700 gümrük kaçağı makaron ile 540 litre sahte alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen iki operasyonda 1 milyon 700 bin adet gümrük kaçağı makaron ile 540 litre sahte alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Malatya'da kaçakçılık ve sahte alkol operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
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