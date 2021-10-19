Malatya'da çapa makinesinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
AA / Yusuf Cahid Çavdar - Haberler | Güncel
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde çapa makinesinin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
MALATYA (AA) - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde çapa makinesinin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Alıcı (73) idaresindeki çapa makinesi ilçenin Dereköy Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Yoldan geçen bir kişinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Alıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Alıcı'nın cesedi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
AA / Yusuf Cahid Çavdar - Son Dakika Haberleri