Malatya'da aranan 55 şüpheli yakalandı

MALATYA (AA) - Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 11-17 Ekim tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 55 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar, yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.