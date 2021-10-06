Malatya'da, Afgan 14 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
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Malatya'da, Afgan 14 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Malatya'da, Afgan 14 kaçak göçmen yakalandı

MALATYA'da, polis ekiplerinin yol kontrolleri sırasında, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı.

MALATYA (DHA) - MALATYA'da, polis ekiplerinin yol kontrolleri sırasında, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçakların yurda girmesine yardımcı olduğu belirlenen 1 kişi de gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyoneti şüphe üzerine durdurdu. Ekipler, yaptıkları kontrollerde, kamyonetin kasasında Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afgan 14 düzensiz göçmen olduğunu belirledi. Kamyonetteki kaçak göçmenler, polis tarafından emniyete götürüldü. Kaçakların yurda girmesine yardımcı olduğu belirlenen sürücü, gözaltına alındı. Kaçak göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.


Malatya'da, Afgan 14 kaçak göçmen yakalandı

Malatya'da, Afgan 14 kaçak göçmen yakalandı

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