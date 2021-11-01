Malatya'da 9 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler
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Malatya'da 9 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel
Malatya'da 9 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi

MALATYA'da, polisin düzenlediği operasyonda 9 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.

MALATYA'da, polisin düzenlediği operasyonda 9 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adrese yapılan baskında 9 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Malatya'da 9 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Son Dakika Haberleri
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