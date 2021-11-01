Malatya'da 9 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel
MALATYA'da, polisin düzenlediği operasyonda 9 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.
MALATYA'da, polisin düzenlediği operasyonda 9 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adrese yapılan baskında 9 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.