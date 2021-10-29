Malatya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

MALATYA (AA) - Malatya Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında resepsiyon düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, resepsiyonda konuşan Vali Baruş, cumhuriyetin kolay kazanılmadığını belirterek, ülkenin dört bir taraftan maruz kaldığı saldırıya karşı Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde büyük bir milli mücadele başlatıldığını anımsattı.

Bu milli mücadelenin milletin her bir ferdi tarafından benimsendiğini ve bu bağımsızlık hissinin milletin tüm fertlerinin kalplerine aksettiğini kaydeden Baruş, "İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türklerin tarihteki sürekliliğinin bir nişanesi olarak tüm dünyaya haykırdığımız bağımsızlık ilanıdır. Cumhuriyeti kuran Atatürk ve silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz, şanlı gazilerimiz bu ülkeyi ilelebet yaşatmak üzere bize emanet ettiler. Cumhuriyetimiz dünya durdukça yaşamaya devam edecek ve çocuklarımıza da bu bilinci çok iyi aktaracağız. Tüm katılımcıların, konuklarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum. Yine bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Savaşımızın kahramanlarını, bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'ni ayakta tutmak için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi ve ebedi yurda irtihal etmiş şanlı gazilerimizi rahmet minnetle anıyorum. Aramızda bulunan gazilerimize ve ailelerimize de bilhassa hürmetlerimi sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Resepsiyona, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Baro Başkanı Onur Demez ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve yakınları ve muhtar derneklerinin başkanları katıldı.

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