Malatya'da 11 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
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Malatya'da 11 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel
Malatya'da 11 kaçak göçmen yakalandı

MALATYA Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı.

MALATYA (DHA) - MALATYA Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı.

Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir minibüsün 11 kişiyi indirdikten sonra hızla uzaklaştığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Terminale giden ekipler, minibüsten inen 11 kişiyi yakaladı. Yapılan kontrollerde, bu kişilerin Afganistan uyruklu kaçak göçmenler olduğu, düzenlenen sahte belgelerle yurda girdikleri tespit edildi. Emniyete götürülüp acil ihtiyaçları karşılanan kaçaklar, ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Kaçakların, işlemlerin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.?Minibüs şoförünün yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Malatya'da 11 kaçak göçmen yakalandı

Malatya'da 11 kaçak göçmen yakalandı

Malatya'da 11 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Son Dakika Haberleri
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