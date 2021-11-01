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Mal paylaşımı kavgasında eniştesini vurdu

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Mal paylaşımı kavgasında eniştesini vurdu

Bursa'nın İznik ilçesinde bir şahıs, mal paylaşımı yüzünden çıkan kavgada eniştesini silahla vurarak yaraladı.

İZNİK, BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik ilçesinde bir şahıs, mal paylaşımı yüzünden çıkan kavgada eniştesini silahla vurarak yaraladı.

Olay, İznik ilçesi Müşküle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ç. (30) ile eniştesi Mustafa Uyanık arasında mal paylaşımı yüzünden tartışma çıktı. İkili arasında başlayan sözlü atışma yerini şiddete bıraktı. Mustafa Ç., belindeki silahı çıkararak eniştesi Uyanık'a peş peşe iki el ateş etti. Dizinin altından yaralanan Uyanık, olay yeren gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa'ya sevk edilen yaralı vatandaşın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, eniştesini vuran Mustafa Ç. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

(İHA)

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