Makas attığı dronla tespit edilen sürücüye 1339 TL ceza

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube ekiplerinin dronla trafik denetiminde, makas attığı tespit edilen sürücüye 1339 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda dronla trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde özellikle cep telefonu kullanan, hatalı sollama yapan, emniyet kemeri takmayan, yakın takip ve emniyet şeridi ihlali yapan sürücüler tespit edildi. Kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulanırken, bazı sürücüler de dikkatli olmaları yönünde uyarıldı. Denetim sırasında makas atarak gelen bir sürücü ise dronla belirlendi. Durdurulan sürücüye 1339 TL cezai işlem uyguladı.

Öte yandan denetimler kapsamında 20 sürücüye cezai işlem uygulandı.