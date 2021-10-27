Mahmut Fazıl Coşkun kimdir? Mahmut Fazıl Coşkun kaç yaşında, nereli? Mahmut Fazıl Coşkun biyografisi!

20. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde Yozgat Blues ile En İyi Yönetmen Ödülü'nü bir kez daha aldı. Ayrıca film, bu festivalde En iyi Senaryo dâhil olmak üzere altı ödül birden aldı. Mahmut Fazıl Coşkun yönetmenliğe devam etmektedir. Peki, Mahmut Fazıl Coşkun kimdir? Mahmut Fazıl Coşkun kaç yaşında, nereli? Mahmut Fazıl Coşkun mesleği nedir? Mahmut Fazıl Coşkun hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MAHMUT FAZIL COŞKUN KİMDİR?

Mahmut Fazıl, 1973 yılında Yozgat'ta doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik bölümünden mezun olduktan sonra Los Angeles'taki California Üniversitesi'nde (UCLA) Sinema, Tv, Dijital Medya bölümünü bitirdi. Burada üç kısa film çekti. Lighthouse (Deniz Feneri) ile UCLA'da Knightly Hours ödülünü aldı.

Aliya (2002), Yaşamak- Cahit Zarifoğlu (2004) gibi belgesellerin ardından ilk uzun metraj filmi Uzak İhtimal'i 2009 yılında çekti. Bu film ile İstanbul Film Festivali ve Adana Altın Koza Film Festivali'nden En İyi Yönetmen ödüllerini aldı. Ardından senaryosunu Tarık Tufan ile birlikte yazdığı Yozgat Blues (2013) filminin yönetmenliğini üstlendi. 20. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde Yozgat Blues ile En İyi Yönetmen Ödülü'nü bir kez daha aldı. Ayrıca film, bu festivalde En iyi Senaryo dâhil olmak üzere altı ödül birden aldı. Mahmut Fazıl Coşkun yönetmenliğe devam etmektedir.

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