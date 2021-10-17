Mahkeme yaşlı çiftin ayağına gitti

ÇORUM (İHA) - Çorum'da hakim, katip ve mübaşirden oluşan mahkeme heyeti, sağlık sorunları nedeniyle taraf oldukları duruşmaya katılamayan 81 yaşındaki Ergin çiftinin 60 kilometre uzaklıktaki evine giderek 'evde adalet hizmeti' kapsamında ifadelerini aldı.

İnsan Hakları Eylem Planı'nda da benimsenen hedeflerden biri olarak yer alan adalete erişimin güçlendirilmesine yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması ve erişilebilir adaletin eşit bir şekilde sağlanması amacıyla engelliler, yaşlılar ve yatağa bağımlı hastalara ilişkin adli süreçlerin adliyelere gelmelerine gerek duyulmaksızın bulundukları yerlerden doğrudan ya da görüntülü iletişim teknolojileri kullanılarak yürütülmesi hedefleniyor. Ceza Muhakemesi Kanunu da hastalık veya engelleri nedeniyle duruşmaya katılması mümkün olmayan vatandaşların mahkemelerce evlerinde dinlenebilmesine olanak sağlıyor. Adalet hizmetlerinde memnuniyetin arttırılmasına katkı sağlayan 'evde adalet hizmeti' uygulaması Çorum'da da gerçekleşti. Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'yağma' suçundan açılan ve 1 tutuksuz sanığın yargılandığı davada şikayetçi Hasan Ergin ile tanık eşi Fatma Ergin, duruşma için adliyeye çağrıldı. Ancak yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yaşayan çift, mazeret bildirerek adliyeye gidemedi. Bunun üzerine mahkeme, Adalet Bakanlığınca uygulamaya konulan 'evde adalet hizmeti' kapsamında çiftin evlerinde ifadelerinin alınmasını kararlaştırdı. Karar üzerine ağır ceza mahkemesi üyesi 2 hakim, katip ve mübaşirden oluşan mahkeme heyeti, kent merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Ortaköy ilçesinde kırsal bölgede ikamet eden çiftin yaşadığı eve gitti. Çiftin ifadelerini alan heyet, sonra Çorum Adliyesi'ne döndü.

Evine gelen mahkeme heyetine ifade veren Hasan Ergin, verilen hizmetten çok memnun kaldıklarını, karşılarında hakim ve diğer görevlileri görünce mahcup olduğunu söyledi. Eşi Fatma Ergin ise, "İyi ki hakim ve savcılarımız var. Duruşmaya gidemediğimiz için onlar evimize geldiler, Allah razı olsun" dedi. - ANKARA