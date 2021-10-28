Mahkeme önünde toplanan göstericiler, WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın serbest bırakılmasını istedi
AA / Bilal Acar - Haberler | Güncel
WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın akıl sağlığıyla ilgili endişeler nedeniyle ABD'ye iade edilemeyeceği yönündeki karara ilişkin temyiz duruşması sürüyor.
WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın akıl sağlığıyla ilgili endişeler nedeniyle ABD'ye iade edilemeyeceği yönündeki karara ilişkin temyiz duruşması sürüyor. Duruşma öncesi Londra'daki mahkeme önünde toplanan göstericiler, Assange'ın serbest bırakılmasını istedi.