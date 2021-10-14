Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı? Magnum Porsche kazanan isimler kimler? İşte kazananlar... - Haberler
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Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı? Magnum Porsche kazanan isimler kimler? İşte kazananlar...

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Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı? Magnum Porsche kazanan isimler kimler? İşte kazananlar...

Magnum çubuklarındaki şifreleri göndererek katılım sağlayan vatandaşlar, çekiliş sonuçlarını sorgulayarak ödülü kazanıp kazanamadığını araştırıyor. Peki, Magnum Porsche çekilişi kim kazandı? Magnum çekiliş sonucuyla asil ve yedek kazanan isimler belli oldu. Magnum çekiliş sonuçları açıklandı! Magnum Porsche kazanan isimler kimler?

Magnum tarafından Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil çekilişi yapıldı. Magnum çekiliş sonuçları açıklandı! Magnum Porsche kazanan isimler kimler? İşte, Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil kazananlar...

  • Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil - Carmine Kırmızı Asil Talihlisi

Yasemin Uslu - Bursa

  • Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil - Metalik Dolomite Gümüş Asil Talihlisi

Osman Bilgiç - Niğde

  • Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil - Carmine Kırmızı Yedek Talihlisi

Feyzi Özcan - Ankara

  • Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil - Metalik Dolomite Gümüş Yedek Talihlisi

Kudret Kalaycı - İstanbul

Asil talihliler, başvuru için en geç 31.10.2021; yedek talihliler ise, en geç 15.11.2021 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr'ye veya U2 Tanıtım'a şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar sunmazlarsa ikramiyelerini teslim alamazlar. İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğu ibrazı zorunludur. Şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır. İkramiye, çekilişle belirlenen talihlilere başvuru ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra taahhüt edildiği şekilde verilecektir.

Kampanyada hediyeyi kazanmanız halinde şifreli ürün çubuğunun ibraz edilmesi isteneceğinden talihliler açıklanana kadar şifreli çubuğu okunabilir şekilde saklamanız gerekmektedir.

Kazanılan hediye nakit karşılığı olarak talep edilemez, hak devredilemez, nakde veya mala çevrilemez.

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Haber: Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı? Magnum Porsche kazanan isimler kimler? İşte kazananlar... - Haberler
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