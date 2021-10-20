LoL 2022 Sezonunda vadiye inecek yeni ejderhalar karşınızda, sezon öncesi dönemde tanıtılan ejderhalara gelin beraber göz atalım.

League of Legends yeni ejderhalarına kavuşuyor!

Kimya Ejderi

Standart Güçlendirme

Senden daha fazla mevcut cana sahip rakiplere yönelik ilave hasar sağlar (yük başına en fazla %5 artış).

Ejder Ruhu

Bir takım Kimya Ejderi Ruhu'nu ele geçirdiğinde, takım üyeleri katledilmelerinin ardından kısa süreliğine hayatta kalır.

Yüzey Şekilleri

Yüzey şekilleri Kimya Ejderi için değiştiğinde ormandaki dört noktada gaz bölgeleri ortaya çıkar. Gaz bölgeleri, alandaki tüm şampiyonları kamufle eder. Kamuflaja bürünen rakipler normal görüş totemlerince açığa çıkarılamaz; ancak kontrol totemleri, keşif çiçekleri ve görünmez rakipleri açığa çıkaran diğer her şey tarafından açığa çıkarılabilir.

Hextech Ejderi

Standart Güçlendirme

Son vuruşu yapan takıma saldırı hızı ve yetenek hızı verir (yük başına 5 Yetenek Hızı ve %5 Saldırı Hızı).

Ejder Ruhu

Bir takım Hextech Ejderi Ruhu'nu ele geçirdiğinde orta ölçüde bir bekleme süresine sahip özel bir yetenek kazanır. Bu yetenek, normal saldırılarına ve yeteneklerine rakipleri yavaşlatan bir zincirleme yıldırım ekler.

Yüzey Şekilleri

Yüzey şekilleri Hextech Ejderi için değiştiğinde haritada hex-geçit çiftleri ortaya çıkar ve şampiyonlar bu geçitleri kullanarak hızlıca haritada seyahat edebilir. Hex-geçitler kısa bir yoğunlaşmanın ardından etkinleşir (bu yoğunlaşma sersemletme etkileri veya hasarla engellenebilir) ve oyuncuyu hızlıca haritadaki diğer ilgili hex-geçide gönderir.

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