Lixa Esports, Wild Rift sahnesine giriş yapıyor!

4 Eylül tarihinde VALORANT takımı ile espora giriş yapan Lixa Esports bugün yaptıkları açıklama ile Wild Rift sahnesine de adım attıklarını duyurdu!

Wild Rift, 2009 yılında çıkan ve muhteşem başarılara imza atan League of Legends'ın mobile uyarlanmış versiyonu. Oyun karşımıza ilk defa Riot Games'in 10.Yıl Kutlamaları'nda karşımıza çıkmış ve birçok mobil oyun takipçisini heyecanlandırmıştı. Çıktığı günden itibaren de olağanüstü bir ilgi ile oynanan oyun gayet başarılı bir şekilde hayatına devam ediyor. Öyle ki oyun çıktığı günden itibaren espor organizasyonları takımları kurmaya ve turnuvalarda mücadele etmeye başladı!

Aktif olarak VALORANT turnuvalarında boy gösteren Lixa Esports da iddialı bir kadro ile Wild Rift sahnesine de giriş yapıyor. Takımın kadrosu ise şu şekilde:

Can "Deft" Ünal

Arda "Carry Potter" Özçetin

Ozan "Kesko" Keskin

Arda "Reckon" Aydın

Aziz Batuhan "Lemiom" Bodur

Koç: Muhammet "Elenor" Demir

Ülkemizde de gelişmekte olan Wild Rift sahnesinde Lixa Esports'a başarılar diliyoruz!

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