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Lisede TÜBİTAK destekli bilim fuarı düzenlendi

AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel
Lisede TÜBİTAK destekli bilim fuarı düzenlendi

Serik ilçesindeki Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunda, TÜBİTAK tarafından desteklenen bilim fuarı törenle açıldı.

Serik ilçesindeki Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunda, TÜBİTAK tarafından desteklenen bilim fuarı törenle açıldı.

Törene Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yıldırım, Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Lisede görevli 12 öğretmenin danışmanlığında 60 öğrenci tarafından hazırlanan fuarda, 17 proje sergileniyor.

Fuarda, "Hayatımızı Kolaylaştıran Nanoteknoloji" isimli proje ilgi çekti.

Lisede TÜBİTAK destekli bilim fuarı düzenlendi

Lisede TÜBİTAK destekli bilim fuarı düzenlendi

Lisede TÜBİTAK destekli bilim fuarı düzenlendi

Lisede TÜBİTAK destekli bilim fuarı düzenlendi

AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri
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