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Genç kızların sosyal medya tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Genç kızların sosyal medya tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü Biri digerini yere yatırıp yumrukladı, arkadaşları güçlükle ayırdı Antalya'da genç kızların sosyal medyada başlayan tartışma parkta kavgaya dönüştü.

ANTALYA (İHA) - Genç kızların sosyal medya tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü

Biri digerini yere yatırıp yumrukladı, arkadaşları güçlükle ayırdı

ANTALYA - Antalya'da genç kızların sosyal medyada başlayan tartışma parkta kavgaya dönüştü.

Antalya'nın Serik ilçesinde iki kız arkadaş, önce sosyal medyadan birbirlerine hakaret edince tartışma parkta kavgaya dönüştü. Serik ilçesinde lisede okuyan iki kız arkadaş anlaşmazlığa düştükleri konu yüzünden birbirlerine sosyal medya üzerinden meydan okudu. Bunun üzerine parkta bir araya gelerek saç başa kavgaya tutuştular. Kavgayı gören arkadaşları ise öfkeli iki kızı güçlükle ayırırken, o anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Genç kızların sosyal medya tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü

Genç kızların sosyal medya tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü

Genç kızların sosyal medya tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü

Genç kızların sosyal medya tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü

Genç kızların sosyal medya tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü

Genç kızların sosyal medya tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci - Son Dakika Haberleri
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