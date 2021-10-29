ANTALYA (İHA) - Genç kızların sosyal medya tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü

Biri digerini yere yatırıp yumrukladı, arkadaşları güçlükle ayırdı

ANTALYA - Antalya'da genç kızların sosyal medyada başlayan tartışma parkta kavgaya dönüştü.

Antalya'nın Serik ilçesinde iki kız arkadaş, önce sosyal medyadan birbirlerine hakaret edince tartışma parkta kavgaya dönüştü. Serik ilçesinde lisede okuyan iki kız arkadaş anlaşmazlığa düştükleri konu yüzünden birbirlerine sosyal medya üzerinden meydan okudu. Bunun üzerine parkta bir araya gelerek saç başa kavgaya tutuştular. Kavgayı gören arkadaşları ise öfkeli iki kızı güçlükle ayırırken, o anlar cep telefonu ile kaydedildi.