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Lise müdür yardımcısı koronavirüsten öldü

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Güncel
Lise müdür yardımcısı koronavirüsten öldü

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bir doz aşı yaptıran Şehit Ozan Özen Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Akın Öztürk (45), koronavirüsten yaşamını yitirdi.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bir doz aşı yaptıran Şehit Ozan Özen Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Akın Öztürk (45), koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Başiskele ilçesinde, Şehit Ozan Özen Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde meslek dersleri öğretmeni olan ve müdür yardımcılığı yapan Akın Öztürk, 1,5 ay önce koronavirüse yakalandı. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde 25 gün tedavi gören Öztürk, daha sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Öztürk gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Bir doz aşı olduğu öğrenilen Öztürk için daha önce görev yaptığı Şehit Fatih Sultan Karaaslan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde cenaze namazı kılındı. 3 çocuk babası Öztürk'ün cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Giresun'a götürüldü.


Lise müdür yardımcısı koronavirüsten öldü

Lise müdür yardımcısı koronavirüsten öldü

Lise müdür yardımcısı koronavirüsten öldü

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Son Dakika Haberleri
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