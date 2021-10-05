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Lise arkadaşları doktor Özdemir'i unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Lise arkadaşları doktor Özdemir'i unutmadı

Kansere yenik düşerek hayatını kaybeden Aydınlı Doktor Okan Özdemir'i, vefatının birinci yıldönümünde lise arkadaşları unutmadı.

AYDIN (İHA) - Kansere yenik düşerek hayatını kaybeden Aydınlı Doktor Okan Özdemir'i, vefatının birinci yıldönümünde lise arkadaşları unutmadı.

Koçarlı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde Aile Sağlığı Merkezi Hekimi olarak görev yapan ve kansere yenik düşerek hayatını kaybeden Doktor Okan Özdemir, ölümünün birinci yıldönümünde anıldı. Aydın'ın en köklü liselerinden Aydın Lisesi'nin 1986 mezunu olan Özdemir'i unutmayan lise arkadaşları, Aydın Lisesi önünde lokma hayrı gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen lokma hayrı ile vefatının birinci yıldönümünde Özdemir'i anan arkadaşları, yaptıkları kısa açıklamada "Aydınlı doktorumuzu, arkadaşımızı Aydın Lisesi 1986 yılı mezunları olarak birinci ölüm yıldönümünde anmak istedik ve lise arkadaşları olarak bugün düzenlediğimiz lokma hayrı ile Doktor Okan Özdemir'i andık. Tüm Aydın Lisesi camiasına ilgi ve alakaları için teşekkür ederiz. Aydın'ın en köklü ve eski okulu olarak bu aidiyet duygusunun yaşatılması tüm camiamız çok mutlu etmiştir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Lise arkadaşları doktor Özdemir'i unutmadı

Lise arkadaşları doktor Özdemir'i unutmadı

Lise arkadaşları doktor Özdemir'i unutmadı

Lise arkadaşları doktor Özdemir'i unutmadı

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