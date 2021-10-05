Legend Fashion Dergisi Sahibi Ukraynalı İşkadını Oksana Kuznetsova, yılın efsanelerini bir araya getirdi - Haberler
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Legend Fashion Dergisi Sahibi Ukraynalı İşkadını Oksana Kuznetsova, yılın efsanelerini bir araya getirdi

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Legend Fashion Dergisi Sahibi Ukraynalı İşkadını Oksana Kuznetsova, yılın efsanelerini bir araya getirdi

Ukrayna ve İngiltere'nin ardından 30 Eylül 2021'de düzenlenen "Legend Awards Of The Year" "Yılın En Efsaneleri" ödül töreni yapımcı Yasin Yıldırım ana sponsorluğunda, Cash Club İstanbul'da gerçekleşti.

Legend Fashion dergisinin daha önce İngiltere ve Ukrayna'da düzenlediği ''Yılın En Efsaneleri'' ödül töreni, bu yıl Türkiye'de ilkini gerçekleştirdi. Ödül törenine birbirinden efsane isimler katıldı. Törende duayen isimlere, farklı kategorilerde çeşitli ödüller verildi.

"LEGEND FASHION" dergisi imtiyaz sahibi Oksana Kuznetsova tarafından büyük bir özveriyle düzenlenen "1. Yılın En Efsaneleri", "Legend Awards Of The Year Ödül Töreni" Tuğba Özay ve Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla yapıldı.

Geceye Halil Sezai, Ferman Toprak, Seren Uzun, Barış Kömürcüoğlu, Sinan Güleryüz, Burak Akagün, Ayçam, Ezgizem, Doğan Barış Yaşar, Sümeyra Teymur, Evren Yaşlak, Evrim Yaşlak, Murat Dede, Cafer Andıç, Nurcan Sabur, Rıdvan Bıyık, Murat Aydın, Muammer Kapucuoğlu, Hakan Solaker, Volkan Öksüz gibi efsane isimler katıldı.

Muhteşem gecenin ödül sahiplerinden, sahnesinden dolayı törene katılamayan Zerrin Özer, "Yılın En Efsane Ses" ödülüne laik görülürken, İngiltere programından dolayı geceye katılamayan Yusuf Güney "Yeşil Dünyaya Destek" ödülüne laik görüldü. Değerli ödülleri sahiplerine gönderildi.

Legend Fashion Dergisi Sahibi Ukraynalı İşkadını Oksana Kuznetsova, yılın efsanelerini bir araya getirdi

Muhteşem gecenin değerli listesi;

1. ZERRİN ÖZER - EN EFSANE SES/ BEST LEGEND VOICE

2. BARIŞ KÖMÜRCÜOĞLU - EN EFSANE POPSTAR

3. YASİN YILDIRIM - YILIN EN EFSANE İŞ ADAMI (ANA SPONSOR)

3. FERMAN TOPRAK - EN EFSANE FANTAZİ MUZİK SANATÇISI

4CASH CLUB ARABİC - EN EFSANE CLUB (FARUK İNAL)

5. HALİL SEZAİ- YILIN EN ÇOK SES GETİREN SANATÇI

6. RIDVAN BIYIK - YILIN EN İYİ HABER BÜLTENİ SHOW ANA HABER GENEL YAYIN YÖNETMENİ

7. SÜMEYRA TEYMUR - YILIN EN İYİ HABER SİTESİ CEOSU YÖNETİCİSİ/ HABERLER.COM

8. EVOS ANGELS - BEST LEGEND DİGİTAL MAGAZİNE/ EVRİM YAŞLAK & EVREN YAŞLAK

9NURCAN SABUR - EFSANE ONUR ÖDÜLÜ

10. NURCAN SABUR - YILIN EN İYİ MAGAZİN PORTALI/ MAGAZİN KOLİK

11. FARUK ÖZDEMİR - YILIN EN İYİ MÜZİK YAPIMCISI

12. AFRİKALI ALİ - KRAL FM/ LEGEND RADİO CHANNEL AND PRESENTER

13. OKAN İŞÇİ - YILIN EN İYİ MAGAZİN MUHABİRİ/ UÇAN KUŞ TV

14. ADİL ŞENTEKİN/ YILIN EN İYİ MAGAZİN PROGRAMI MAGAZİN D/ SHİNE MEDYA

15. SİNAN GÜLERYÜZ & ÖZGE ÖZDER - YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN DÜETİ/ GİDERSEN EĞER

16. KLASS TV - YILIN EN İYİ YOUTUBE PROGRAMI/ MUAMMER KAPUCUOĞLU

17. ENİS ONAT - FASHİON TV YILIN EN EFSANE MODA TELEVİZYON KANALI

18. BONNE VİE - YILIN EN İYİ CEMİYET VE MAGAZİN DERGİSİ

19. AYÇAM - EN EFSANE ÇIKIŞ YAPAN BAYAN POP SANATÇI

20. MEHMET YILDIRIM - YILIN EN EFSANE PROGRAM YAPIMCISI & SUNUCU (BEYAZ TV)

21. EZGİZEM - BEST LEGEND TİKTOKER

22. TAMER KÖSEOĞLU - EN EFSANE YAT KİRALAMA ŞİRKETİ DEN DEN DENİZCİLİK''

23. SEREN UZUN - EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KADIN SANATÇI

24. YUSUF GÜNEY - GREEN WOLD SUPPORT AWARD

25. MURAT AYDIN - EN EFSANE TİYATROCU (KURTLAR VADİSİ OYUNCUSU)

26. HAKAN KARANFİL - YILIN EN DİKKAT ÇEKEN GÜZELLİK UZMANI (FENOMEN)

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Haber: Legend Fashion Dergisi Sahibi Ukraynalı İşkadını Oksana Kuznetsova, yılın efsanelerini bir araya getirdi - Haberler
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