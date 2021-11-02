Left 4 Dead 2, Back 4 Blood'dan daha fazla aktif oyuncuya sahip

Turtle Rock, 2008 yılında Modern 4 oyunculu co-op formatını icat ederek orijinal Left 4 dead'i geliştirdi. Warhammer: Vermintide, Rainbow Six Siege Extraction ve Redfall gibi oyunlar Turtle Rock'ın eski oyunlarını çıkarmasaydı şu an mevcut olmayabilirlerdi.

Bu tür oyunların artmasının sonucunda Turtle Rock yeni nesil Left 4 Dead için Back 4 Blood'ı piyasa sürdü. Ancak, B4B orijinal seriyi geçmek için mücadele ediyor. Piyasaya sürüldükten 12 yıl sonra bile, Left 4 Dead 2, Steam'de yeni piyasaya sürülen Back 4 Blood'dan daha popüler bir halde. Bunun nedenlerinden birinin Back 4 Blood'un Türkiye çıkış fiyatı, ancak durum dünya genelinde böyle.

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SteamDB'de Back 4 Blood, son 24 saatte 25,680 aktif oyuncu zirvesine sahipken Left 4 Dead 2'de ise son 24 saatte 35,506 anlık aktif oyuncu durumunda. Ayrıca Left 4 Dead 2'nin son 8 yılın en yüksek rekoru ise 162,399 anlık oyuncu. Back 4 Blood ise 17 günlük tarihde maksimum 65,987 kişi ile zirveyi görebilmiş durumda.

Back 4 Blood PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X/S için piyasaya sürüldü.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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